Замгенпрокурора Разинкин рассказал о росте преступности среди мигрантов

В России по итогам 2022 года отмечен рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, заявил первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин. По его словам, самый большой рост числа таких случаев зафиксирован на Урале — 465%. Он рассказал об этом на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Разинкин

Фото: Совет Федерации Анатолий Разинкин

Фото: Совет Федерации

По словам господина Разинкина, рост преступлений мигрантов произошел на фоне сокращения общего количества преступлений в стране на 2%. «Этот рост отмечен практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. И особенное беспокойство вызывает положение, сложившееся в Уральском федеральном округе: там такой рост составляет, если не ошибаюсь, 46%»,— уточнил первый замгенпрокурора (цитата по ТАСС).

Он добавил, что значительно выросло и количество особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами. В прошлом году прокуроры выявили в общей сложности 25 тыс. нарушений миграционного законодательства, по материалам прокуратуры возбуждено более 700 уголовных дел.

По данным FinExpertiza, в 2022 году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан, что на треть больше, чем годом ранее. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. По расчетам Высшей школы экономики, России нужно до 1 млн мигрантов в год, чтобы компенсировать естественную убыль населения.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мигрантов включили в прогноз».

Лаура Кеффер