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Глава СПЧ Фадеев призвал установить квоты на трудовых мигрантов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев считает, что нужен гораздо более тщательный отбор трудовых мигрантов, которых приглашают на работу в Россию. Как вариант он предложил установить квоту на трудовых мигрантов для компаний и отраслей.

«Надо двигаться к чему-то, что можно назвать квотой. И пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития докажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные надо проводить гораздо более тщательный отбор тех людей, которых мы приглашаем в Россию»,— заявил господин Фадеев на сессии «Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе» на ПМЭФ.

По его мнению, нельзя приглашать работников без знания русского языка, чтобы потом они создавали в России анклавы. «Этого вообще не должно быть. Политика в сфере миграции должна быть предельно жесткой в части въезда»,— отметил он. При этом он предложил дать все возможности, чтобы приехавшие работники выучились и адаптировались.

Валерий Фадеев обратил внимание на проблему теневого рынка рекрутинга трудовых мигрантов, прибыль которого насчитывает десятки миллиардов рублей. Он предложил создать аналогичную систему рекрутинга в России, чтобы нанимать людей работать на стройке из российских регионов.

Вместе с тем господин Фадеев считает, что трудовые мигранты с получением российского паспорта должны вставать на военный учет, чтобы участвовать в специальной военной операции на Украине. «Паспорт давай, а военный билет не очень хотят. Я считаю, что нужно предельно жестко действовать. Хочешь гражданство, будь добр встать на военный учет»,— добавил он.

19 мая на заседании совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин заявил, что в миграционной политике нужно исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой отрасли.

Анастасия Ларина

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