В МВД предложили штрафовать мигрантов за низкий «языковой рейтинг»

МВД России предлагает ввести для проживающих в стране мигрантов штрафы за низкий «языковой рейтинг». Размер наказания предполагается поставить в зависимость от знания приезжими русского языка. Кроме того, за хорошее знание русского языка в МВД призывают давать мигрантам налоговые льготы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Казакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Казакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эффективные влияния введения языкового рейтинга должны наступать после адаптационного периода, например по истечении одного-трех месяцев с момента получения идентификационной карты. В случае низкого рейтинга — вот стимуляция — адаптационный платеж»,— сообщила в ходе круглого стола в Госдуме начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Казакова уточнила, что ведомство предлагает ввести балльную систему оценки языковой адаптации гражданина — «языковой рейтинг». Он будет рассчитываться на основе алгоритма оценки фактических сведений об иностранном гражданине. После этого мигрантов предлагается разделить по уровню владения русским языком на несколько категорий.

По словам Валентины Казаковой, можно предоставлять мигрантам скидку на налог НДФЛ за хорошее знание русского языка. Размер скидки, согласно предложению министерства, может доходить до 50%.

Госпожа Казакова отметила, что размер скидки должен иметь дифференцированный характер. За базовый уровень владения русским языком нужно давать скидку по подоходному налогу 10%, за средний уровень — 15%, за высший — 20%, а мигранты—носители русского языка должны получить право на скидку 50%.

Александр Кислов