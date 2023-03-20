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Коммерсантъ FM
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Число депортированных из России мигрантов увеличилось в 2,5 раза за 2022 год

В 2022 году число депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД с участием Владимира Путина. Точное число депортированных министр не назвал.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Проведено около 300 тыс. проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, объектов строительства, торговли и сферы услуг. Результатом комплексного подхода стало увеличение более чем в 2,5 раза количества лиц, выдворенных и депортированных за переделы РФ»,— заявил он (цитата по ТАСС).

По данным FinExpertiza, в 2022 году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан, что на треть больше, чем годом ранее. МВД предложило разрешить иностранцам краткосрочное пребывание в РФ на 90 дней в год. Тем временем правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета.

Подробности — в материале «Совет по правам мигрантов».

Лаура Кеффер

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