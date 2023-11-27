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Коммерсантъ FM
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обновлено 00:37 , 27.11

Над Смоленской областью сбит беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит над Смоленской областью, сообщило Минобороны РФ. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram.

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа примерно в 23:20, говорится в сообщении министерства обороны в Telegram. Другие подробности не приводятся.

Россия 26 ноября подверглась массированной атаке беспилотниками. Минобороны РФ ночью и утром сообщало об уничтожении не меньше 24 БПЛА в Московской, Брянской, Смоленской, Тульской и Калужской областями. В Туле сбитый беспилотник врезался в многоэтажный дом, пострадал один человек. В Подольске были повреждены четыре домовладения. Ближе к ночи губернатор Орловской области сообщил, что над городом Ливны был перехвачен БПЛА.

Леонид Уварчев

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