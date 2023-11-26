Мэр Подольска сообщил о повреждении четырех домов при падении БПЛА

Мэр Подольска Григорий Артамонов заявил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА были повреждены четыре домовладения в СНТ ЗИО-4. В постройках выбиты стекла. О том, что беспилотник был сбит над Подольском, сегодня, 26 ноября, утром сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обязательно окажем помощь людям, заменим стекла в максимально короткие сроки. Аварийным бригадам дано поручение приступить к ликвидации последствий падения летательного аппарата. Обход территорий продолжается»,— написал господин Артамонов в Telegram.

Сегодня, 26 ноября, Минобороны России сообщило об уничтожении в общей сложности 24 беспилотников над Брянской, Смоленской, Тульской, Московской и Калужской областями. Пострадал один человек в результате падения БПЛА в Туле. Господин Воробьев уточнял, что в Подмосковье беспилотники были сбиты помимо Подольска в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах.

Кроме того, Минобороны позднее сообщило об уничтожении силами ПВО двух переоборудованных ракет С-200 над акваторией Азовского моря.

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