Беспилотник перехвачен в городе Ливны Орловской области

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, аппарат упал в промзоне города Ливны, никто не пострадал.

«В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия»,— написал господин Клычков в Telegram. Губернатор напомнил, что при обнаружении в небе БПЛА нужно звонить в ФСБ, МВД или на единый номер службы спасения.

Россия 26 ноября подверглась массированной атаке беспилотниками. Минобороны РФ сообщало об уничтожении не меньше 24 БПЛА в Московской, Брянской, Смоленской, Тульской и Калужской областями. В Туле сбитый беспилотник врезался в многоэтажный дом, пострадал один человек. В Подольске были повреждены четыре домовладения.

Леонид Уварчев