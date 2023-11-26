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Коммерсантъ FM
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Беспилотник перехвачен в городе Ливны Орловской области

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, аппарат упал в промзоне города Ливны, никто не пострадал.

«В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия»,— написал господин Клычков в Telegram. Губернатор напомнил, что при обнаружении в небе БПЛА нужно звонить в ФСБ, МВД или на единый номер службы спасения.

Россия 26 ноября подверглась массированной атаке беспилотниками. Минобороны РФ сообщало об уничтожении не меньше 24 БПЛА в Московской, Брянской, Смоленской, Тульской и Калужской областями. В Туле сбитый беспилотник врезался в многоэтажный дом, пострадал один человек. В Подольске были повреждены четыре домовладения.

Леонид Уварчев

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