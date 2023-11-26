«Хамас» выступил за продление режима прекращения огня в секторе Газа

Руководство палестинского движения стремится продлить срок гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы «Хамаса».

«Исламское движение "Хамас" стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, прилагая серьезные усилия по увеличению числа освобожденных из тюрем, как это предусмотрено соглашением о гуманитарном прекращении огня»,— говорится в сообщении.

Сегодня вечером «Хамас» освободил третью группу заложников в рамках соглашения с Израилем. Среди них был россиянин. Всего с 24 ноября «Хамас» должен отпустить 50 заложников в обмен на 150 осужденных палестинских детей и женщин из израильских тюрем.

Президент США Джо Байден говорил, что попросит в скором времени премьер-министра Израиля продлить перемирие. При этом представители Армии обороны Израиля заявляли о планах возобновления боевых действий, как только закончится действия соглашения о перемирии.

Подробнее о перемирии — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».