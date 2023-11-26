В рамках сделки с Израилем «Хамас» освободил четырехлетнюю гражданку США

Среди 13 израильских граждан, освобожденных из заложников палестинского движения «Хамас» 26 ноября, была четырехлетняя Эбигейл Эдан, имеющая американский паспорт. Она находится у представителей Красного Креста, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Позднее информацию подтвердил президента США Джо Байден.

Это первый с 24 ноября американский гражданин, освобожденный в рамках договоренности Израиля и «Хамаса». Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан накануне сказал журналистам, что власти надеются на освобождение сограждан при сегодняшнем обмене.

Эбигейл Эдан, как сообщал господин Салливан, исполнилось четыре года два дня назад. Боевики «Хамаса» взяли ее в заложники вскоре после того, как родители девочки были убиты «прямо у нее на глазах».

Сегодня, 26 ноября, «Хамас» освободил третью группу заложников в рамках сделки с Израилем — 13 израильтян, а также 3 гражданина Таиланда. В результате отдельной договоренности с российскими дипломатами был освобожден израильтянин с российским гражданством — Рон Кривой. Боевики объяснили свое решение специальным жестом президенту РФ Владимиру Путину.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Лусине Баласян