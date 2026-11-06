Еврокомиссия создала постоянный офис по санкциям против России

Еврокомиссия создала постоянный офис по санкциям, работа которого будет направлена против России, заявила представитель ЕК Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе. По ее словам, офис будет отвечать за всю систему санкций — от разработки на политическом уровне до практического применения и борьбы с обходом ограничений.