Еврокомиссия создала постоянный офис по санкциям против России
Еврокомиссия создала постоянный офис по санкциям, работа которого будет направлена против России, заявила представитель ЕК Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе. По ее словам, офис будет отвечать за всю систему санкций — от разработки на политическом уровне до практического применения и борьбы с обходом ограничений.
Шивон Макгарри подтвердила, что Еврокомиссия продолжает разрабатывать 22-й пакет санкций против России, но не назвала возможных сроков его презентации. Еврокомиссия ранее разъясняла, что не считает октябрьское расширение черного списка против России 22-м пакетом, поскольку в него не вошли новые экономические рестрикции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предела санкциям ЕС не существует, как не существует и пределов безумия. По его словам, новые санкции ЕС все сильнее бьют по интересам самих стран Европы.