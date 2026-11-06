В Крыму и Севастополе ввели льготную ипотеку под 8%
С 1 ноября в Крыму и Севастополе заработала программа «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации». Россияне смогут взять кредит на покупку квартиры под 8% годовых, сообщает пресс-служба Минфина.
Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн руб., а минимальный взнос должен быть не менее 20%. Государство будет субсидировать ставку на протяжении 15 лет с момента заключения договора об ипотеке.
Программа будет действовать до 30 апреля 2027 года. Ее сможет оформить любой гражданин России. Единственное условие — отсутствие оформленных кредитов по другим федеральным программам ипотеки.
С 2023 года аналогичная программа действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областях. Там ипотеку можно оформить под 2% годовых. За это время банки выдали 16,3 тыс. льготных кредитов.