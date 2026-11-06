В Крыму и Севастополе ввели льготную ипотеку под 8%

С 2023 года аналогичная программа действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областях. Там ипотеку можно оформить под 2% годовых. За это время банки выдали 16,3 тыс. льготных кредитов.