Защита Блиновской обжаловала приговор в Верховном суде

В марте прошлого года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии (позже Мосгорсуд снизил этот срок до четырех с половиной лет) по делу об уклонении от налогов и отмывании денег. Суд также назначил ей штраф и запретил четыре года заниматься бизнесом. Суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе объекты элитарной недвижимости. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей. Сейчас Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области.