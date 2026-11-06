Защита Блиновской обжаловала приговор в Верховном суде
Адвокаты блогера Елены Блиновской, осужденной за уход от налогов через искусственное дробление бизнеса, а также защитники ее супруга и родителей обжаловали обвинительный приговор в Верховном суде России. Об этом сообщил ТАСС.
Ранее с жалобой в Верховный суд обратилась финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина, которая возражает против конфискации и обращения в доход государства материальных ценностей, принадлежащих семье блогера.
Теперь Верховному суду предстоит рассматривать несколько жалоб, связанных с одним приговором. Регистрация жалоб еще не означает, что Верховный суд принял их к рассмотрению по существу.
В марте прошлого года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии (позже Мосгорсуд снизил этот срок до четырех с половиной лет) по делу об уклонении от налогов и отмывании денег. Суд также назначил ей штраф и запретил четыре года заниматься бизнесом. Суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе объекты элитарной недвижимости. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей. Сейчас Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области.