Правительство разрешило продажу лекарств в почтовых отделениях

Вторым документом правительство определило, что эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах на территории сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, стартует в Нижегородской и Курской областях. Он продлится до 1 сентября 2029 года. Эта мера позволит отработать механизм такой торговли для его широкого внедрения на постоянной основе.