Правительство разрешило продажу лекарств в почтовых отделениях
Правительство России приняло два постановления, направленных на повышение доступности лекарств для населения. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, документы отдельно регламентируют продажу медикаментов в почтовых отделениях по всей стране и в мобильных аптеках в Нижегородской и Курской областях в рамках эксперимента.
Первое постановление разрешает продажу более 100 наименований наиболее востребованных при амбулаторном лечении и отпускаемых без рецепта препаратов в отделениях «Почты России» в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные и медицинские организации. Мера распространяется на всю территорию страны и призвана обеспечить лекарствами жителей отдаленных территорий.
Вторым документом правительство определило, что эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах на территории сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, стартует в Нижегородской и Курской областях. Он продлится до 1 сентября 2029 года. Эта мера позволит отработать механизм такой торговли для его широкого внедрения на постоянной основе.