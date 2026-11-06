Суд в Москве арестовал мужчину за съемку военных объектов
ФСБ сообщила об аресте мужчины за передачу разведданных для ВСУ
Суд в Москве арестовал местного жителя по делу об участии в деятельности террористической организации. О его задержании сообщила пресс-служба столичного управления ФСБ. Следственный отдел спецслужбы считает, что мужчина снимал военные объекты по указанию легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), который входит в состав ВСУ.
Согласно сообщению ФСБ, в июле подозреваемый контактировал с представителями украинского вооруженного формирования через бот в Telegram. «По заданию представителей указанной организации житель Москвы осуществлял сбор и передачу противнику сведений о местах стоянки колонн транспортных средств министерства обороны РФ и иных военных объектов»,— утверждают в спецслужбе.
По месту жительства прошел обыск. Дома у мужчины нашли и изъяли средства связи. Пресс-служба ФСБ также опубликовала видео, на котором мужчина признает вину. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.