Суд в Москве арестовал мужчину за съемку военных объектов

Суд в Москве арестовал местного жителя по делу об участии в деятельности террористической организации. О его задержании сообщила пресс-служба столичного управления ФСБ. Следственный отдел спецслужбы считает, что мужчина снимал военные объекты по указанию легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), который входит в состав ВСУ.