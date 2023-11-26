Channel 12: «Хамас» может освободить израильтянина с гражданством РФ 26 ноября

Палестинское движение «Хамас» сегодня, 26 ноября, может освободить удерживаемого в заложниках израильтянина с российским гражданством, сообщил телеканал Channel 12 со ссылкой на два источника. По их словам, соответствующий запрос направила Россия.

По данным телеканала, россиянина отпустят еще до освобождения следующей группы заложников. Посольство России в Израиле отказалось комментировать эту информацию, сообщил телеканал «Звезда».

Тем временем глава информационной службы Египта Дия Рашван сообщила о получении от Израиля и «Хамаса» списков с именами тех, кого освободят 26 ноября. В их числе 13 заложников и 39 палестинских заключенных.

С 24 ноября в секторе Газа действует четырехдневное перемирие. За это время «Хамас» должен освободить 50 заложников, а именно — женщин и детей. В обмен Израиль отпустит 150 заключенных в тюрьмах палестинских женщин и детей.

Первую группу из 13 израильских заложников отпустили 24 ноября, также были освобождены граждане Таиланда. Израиль освободил 39 палестинских заключенных (по три заключенных за каждого заложника). 26 ноября была освобождена вторая группа заключенных и заложников.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Лусине Баласян