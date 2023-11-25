В Москву из сектора Газа эвакуировали 762 человека

В Москву прибыла еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей — всего 105 человек. На данный момент всего из сектора Газа в Москву эвакуировали 762 человека из 950 обратившихся. Об этом сообщили в МИД России.

«25 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев (членов семей) — 105 человек. Всего из сектора Газа удалось вывести и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира уже 762 из около 950 обратившихся за помощью в эвакуации»,— сообщается на сайте министерства.

Ранее сегодня представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Россия вывезла абсолютное большинство сограждан из сектора Газа.

24 ноября сообщалось о 600 прибывших в Россию эвакуированных из сектора Газа. Покинуть территорию анклава возможно только через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Пункт открыли для эвакуцации иностранных граждан 1 ноября.

Подробнее о текущей ситуации в секторе Газа — в материале «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина