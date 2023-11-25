Захарова: Россия вывезла абсолютное большинство сограждан из сектора Газа

Большинство соотечественников покинуло сектор Газа, однако эвакуация продолжается. Россия не оставит без помощи ни одного россиянина в анклаве, сообщила ТАСС представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули эту территорию и вывезены»,— сообщила Мария Захарова.

Она сказала, что был установлен контакт еще с десятками граждан, которые не могли связаться с представительством ранее из-за перебоев с электричеством и связью.

«Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается»,— подчеркнула дипломат. Она заявила, что с оставшимися россиянами работают дипломаты и сотрудники МЧС.

По словам госпожи Захаровой, из-за временного перемирия между «Хамасом» и Израилем КПП «Рафах», через который проводится эвакуация, временно закрыт. «После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен»,— подытожила дипломат.

После начала палестино-израильской войны территория сектора Газа подвергалась массовым обстрелам. Покинуть анклав возможно только через КПП «Рафах», который открыли для иностранных граждан 1 ноября. Всего с начала эвакуации из Газы в Россию прилетели более 600 человек. Па данным МЧС, количество заявок на эвакуацию из сектора Газа возросло до 909.

Подробнее о текущей ситуации в секторе Газа — в материале «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Александра Горошилова