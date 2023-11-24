В Домодедово приземлился еще один борт с эвакуированными из Газы россиянами

В аэропорту Домодедово приземлился самолет, на борту которого находились 103 эвакуированных из сектора Газ россиянина, в том числе 47 детей. Всего с начала эвакуации из Газы в Россию прилетели 656 человек, сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

Самолет с эвакуированными россиянами приземлился в Домодедово в 0:38 мск. Сейчас прибывшие россияне находятся в зоне таможенного контроля. С ними работают медики и волонтеры.

«Сегодня в аэропорту Домодедово совершил посадку седьмой эвакуационный рейс из Каира. На нем прилетело 103 человека, из них 47 детей. Всего с начала эвакуации в Россию прилетело 656 человек. А КПП "Рафах" пересекло 750 человек»,— рассказал Роман Охотенко (цитата по «РИА Новости»).

По данным МЧС, за прошедшие сутки через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта прошел 101 россиянин. Количество заявок на эвакуацию из сектора Газа у МЧС выросло до 909.

Эвакуация россиян из сектора Газа была организована после начала войны Израиля и палестинского движения «Хамас», контролирующего анклав. Боевые действия продолжаются с 7 октября. Впервые иностранцев начали выпускать из Газы 1 ноября. Первую группу россиян эвакуировали 12 ноября.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».

Милена Костерева