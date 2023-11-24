Три актрисы покидают воронежский Камерный театр после увольнения худрука Бычкова

Актрисы Татьяна Бабенкова, Яна Кузина и Наталья Шевченко покидают воронежский Камерный театр в связи с увольнением основателя и худрука театра Михаила Бычкова. Об этом сообщили в театре.

Татьяна Бабенкова живет в Москве и играла как приглашенная актриса. Она была занята в спектаклях «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура». В театре отметили, что эти постановки «навсегда уходят» из репертуара.

Яна Кузина и Наталья Шевченко состоят в штате и написали заявления на увольнение. Все билеты на показы спектаклей с их участием на ноябрь и декабрь проданы. Они согласились играть как приглашенные исполнительницы.

Заслуженная артистка России и одна из четырех первых артистов Камерного театра Наталья Шевченко играет центральные роли в спектаклях «Вишневый сад», «Привидения», «Бальзаминов», «Мещане», «Кабала святош» и других. Яна Кузина занята в «Ребенке» (обладатель премии «Золотая маска» за лучший драматический спектакль малой формы), «Антигоне», «Медведе», «Вишневом саде», «Игроках», «Мещанах» и других.

Наталья Шевченко и Яна Кузина также являются резидентам негосударственного арт-центра «Прогресс», который создавался с участием Михаила Бычкова.

Воронежский минкульт уволил худрука 21 ноября. Причины официально не раскрывались, источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти связывали кадровое решение с позицией Михаила Бычкова по специальной военной операции России на Украине.

После этого 63 сотрудника театра в открытом письме губернатору Александру Гусеву, областному министерству культуры, Минкульту РФ и администрации президента попросили восстановить худрука в должности.

Местные чиновники встретились с коллективом в тот же день — 23 ноября. Встреча длилась больше часа. «Мы заверили сотрудников театра, что только заинтересованы в продолжении его нормальной деятельности, а через смену худрука рано или поздно проходят все коллективы. Остаемся на связи, при необходимости готовы продолжить общение в любых удобных для них форматах, лишь бы это не отразилось на качестве их работы. К выбору нового худрука подойдем со всей ответственностью», — сообщили в минкульте.

Перед встречей в ведомстве заверяли, что на творческой составляющей кадровые изменения «должны сказаться в наименьшей степени или не сказаться вообще»: «Собственно, это будет зависеть от самих сотрудников и их преданности любимому делу». Там также отметили, что Камерный театр — «не частная собственность кого-либо из его бывших сотрудников, поэтому требование непременно вернуть Михаила Бычкова нам кажется не совсем корректным»: «Думаем, в первую очередь коллектив должен отталкиваться от интересов своего нынешнего работодателя и зрителя».

По данным источников «Ъ-Черноземье» в театральном сообществе, на встрече с коллективом было подчеркнуто, что государственным театром не может руководить человек, не поддерживающий государственную политику.

В минкульте назвали ожидаемым уход части сотрудников за своим руководителем. «Насколько нам известно, некоторые строили такие планы заранее. При этом на вчерашней встрече с коллективом никто из присутствующих о подобных планах не сообщал», — добавили там. Власти не сомневаются, что на деятельности театра кадровые перестановки не скажутся.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Михаил Бычков покинул сцену».

Александр Прытков

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