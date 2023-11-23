Коллектив воронежского Камерного театра просит вернуть Бычкова на пост худрука

Сотрудники воронежского Камерного театра опубликовали открытое письмо, адресованное областному министерству культуры и губернатору Александру Гусеву, а также Минкульту РФ и администрации президента. Это коллективное обращение с просьбой восстановить в должности художественного руководителя театра Михаила Бычкова, об увольнении которого стало известно в начале недели. Под документом подписались 63 работника театра, в том числе исполняющий обязанности худрука директор Олег Ткаченко. Обращение было опубликовано в соцсетях Камерного театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Камерного театра. Оно построено на бюджетные средства, открылось в 2014 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Камерного театра. Оно построено на бюджетные средства, открылось в 2014 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаил Бычков был освобожден от должности художественного руководителя театра 21 ноября. По словам сотрудников, министр культуры региона Мария Мазур якобы подписала соответствующий приказ в тот же день, а сообщила о своем решении господину Бычкову за два часа до окончания его последнего рабочего дня.

В правительстве Воронежской области объяснили кадровые перестановки прекращением трудового договора по решению учредителя, которым выступает местный минкульт. Сотрудники театра предложили госпоже Мазур встретиться с ними и объяснить «столь внезапное решение, которое, очевидно, идет вразрез с интересами Камерного театра и его зрителей».

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый сезон. Мы лишились нашего режиссера, нашего художественного руководителя в середине театрального сезона. Нам сложно передать словами моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения. Уверены, что для города потеря Камерного театра — тоже большой удар»,— говорится в обращении сотрудников учреждения.

В правительстве Воронежской области рассказали, что удивлены направлению обращения в таком формате, «так как сотрудники министерства всегда открыты для общения с представителями подведомственного учреждения». В ведомстве приняли предложение провести встречу госпожи Мазур с коллективом театра. Сейчас определяется подходящее время и место для этого.

«Мы понимаем опасения коллектива театра, но заверяем, что на творческой составляющей учреждения кадровые изменения должны сказаться в наименьшей степени или не сказаться вообще. Собственно, это будет зависеть от самих сотрудников и их преданности любимому делу. Отметим, что Камерный театр — это не частная собственность кого-либо из его бывших сотрудников, поэтому требование непременно вернуть Михаила Бычкова нам кажется не совсем корректным. Думаем, в первую очередь коллектив должен отталкиваться от интересов своего нынешнего работодателя и зрителя. Зрителя, который ждет продолжения работы Камерного театра, пусть и уже с новым художественным руководителем»,— заявили в правительстве региона.

После начала СВО Михаил Бычков в числе других деятелей культуры призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров». Подписанное им письмо было опубликовано в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). По словам источников «Ъ-Черноземье» в облправительстве, к концу 2023 года Михаил Бычков «так и не изменил своего отношения к политике государства после начала спецоперации», что могло повлиять на принятие решения об увольнении. По мнению наблюдателей, худрук был уволен, «чтобы больше не раздражать патриотическую общественность».

Подробнее об освобождении Михаила Бычкова от должности — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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