Арахамия предложил вынести на референдум договоренности Украины с Россией

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что все политическое и военное руководство Украины выступает за продолжение боевых действий с Россией из-за плохой переговорной позиции. По его мнению, любые договоренности с Россией нужно выносить на референдум.

«Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?»,— сказал господин Арахамия в интервью «1+1» (цитата по изданию «Страна.ua»).

Депутат отметил, что договоренности нужно будет ратифицировать в парламенте. Но в Раде, по его мнению, все «друг друга убьют», потому что будут «полярные взгляды». «Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя — просто свое мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ»,— добавил он.

Глава фракции «Слуга народна» заявил, что не найдет в себе силы что-то решать или к чему-то агитировать парламент, если решение будет приниматься там. Он назвал договоренности с Россией — вопросом «индивидуально каждого гражданина». «Я не понимаю, как это можно будет сделать, честно говоря»,— заключил он.

Господин Арахамия также заявил, что во время переговорного процесса весной 2022 года Россия была готова остановить боевые действия, если Украина согласится на нейтралитет. По его словам, одной из причин отказа украинских властей стало недоверие российской стороне. Кроме того, против подписания документа выступил находящийся с визитом на Украине Борис Джонсон, который на тот момент возглавлял британское правительство.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае 2022 года. В сентябре того же года РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Киев в связи с этим отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, Украина от этого отказывается.

О потенциале переговоров — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».

Леонид Уварчев