Военно-избирательная кампания

Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в марте 2024 года. Учитывая действующее военное положение, их можно было бы избежать, однако как внутри страны, так и за рубежом отчетливее слышатся голоса тех, кто требует от президента подтвердить его легитимность. Во многом это связано с тем, что линия Владимира Зеленского на продолжение боевых действий до победного конца начала вызывать возражения. Ему противостоят те, кто считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к переговорам с Россией. Таким образом, выборы могут стать своеобразным референдумом о путях выхода из сложившейся ситуации, показав, какое из предлагаемых решений поддерживает избиратель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Быть или не быть президентским выборам в марте 2024 года — становится ключевым внутриполитическим вопросом Украины, на который наслаиваются все остальные, в частности перспективы российско-украинского конфликта. Конституция требует организовать выборы в последнее воскресенье марта следующего года, однако закон также запрещает проводить голосование в условиях военного положения. Таким образом судьба выборов находится в руках Владимира Зеленского, который может дать добро на корректировку законодательства и поручить начать подготовку к голосованию. Еще недавно, ссылаясь на военное положение, власти в Киеве отрицали возможность провести выборы, учитывая их стоимость, сложности с организацией голосования на фронте и прифронтовых территориях, а также для миллионов украинских беженцев.

Примечательно, что изначально о необходимости провести выборы президента Украины в конституционный срок заговорили на Западе, в то время как среди граждан страны эта идея отнюдь не популярна.

По данным последних опросов, от 62% до 81% украинцев выступают против организации голосования во время боевых действий.

Тем не менее официальный Киев в последнее время допускает, что электоральные мероприятия 31 марта 2024 года все-таки состоятся. Как заявил на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский «обдумывает и взвешивает» такую возможность.

Уже после этого заявления 5 ноября народный депутат от партии «Евросолидарность» экс-президента Петра Порошенко Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что господин Зеленский уже распорядился готовиться к выборам. В офисе президента эту информацию подтверждать не стали, однако 6 ноября из сообщений СМИ стало известно, что в Верховной раде разработали черновик законопроекта о проведении голосования на прифронтовых территориях. Достоверность соответствующего документа подтвердила замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко из пропрезидентской партии «Слуга народа». Этим документом регулируется вопрос наделения соответствующим статусом ряда территорий, на которых решение об организации выборов будет приниматься в особом порядке, и они могут быть исключены из процесса голосования.

При этом 6 ноября Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток с 16 ноября. Таким образом, решение о проведении выборов в любом случае будет зависеть от президента и точно потребует корректировки законодательства. В противном случае полноценную кампанию просто не успеют провести, даже если военное положение не будет продлено в середине февраля.

Тем не менее предвыборная кампания в стране фактически уже началась. Кандидат пока, правда, только один — о президентских амбициях заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Уехав за границу, политик обрушился с жесткой критикой на Владимира Зеленского, опубликовал свою политическую программу и выступил за урегулирование конфликта по формуле Генри Киссинджера («мир в обмен на территории»), которую ранее сам же и критиковал. В частности, господин Арестович предложил добиться прекращения боевых действий с Россией, отказаться от планов восстановления границ 1991 года военным путем и вступить в НАТО, оставив решение территориальных споров на откуп дипломатии, пусть на это понадобятся годы. По его мнению, ситуация на фронте зашла в тупик, а потому альтернативы сейчас нет.

Отчасти созвучно Алексею Арестовичу выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье и интервью для журнала The Economist. С одной стороны, украинский генерал изложил план из пяти пунктов, благодаря которому Киев мог бы переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Основной посыл военачальника сводится к тому, что Запад должен резко нарастить поставки вооружений. Но при этом главком утверждает, что конфликт зашел в тупик, для выхода из которого ВСУ потребуется «чудо-оружие» или технологический прорыв, сравнимый с изобретением пороха. То есть генерал, по сути, дал понять, что сегодня военного решения конфликта быть не может.

Именно эта мысль заставила Владимира Зеленского, которого журнал Time недавно изобразил чуть ли не как единственного украинского политика, верящего в военную победу Украины (см. “Ъ” от 2 ноября), вступить в публичную полемику со своим генералом. По мнению президента Зеленского, ситуация вовсе не в тупике, что же касается главкома, то любой человек, независимо от званий и статуса, может банально устать и поддаться эмоциям. Президент Украины заверил, что не сомневается в победе, и отклонил какой-либо сценарий урегулирования, подразумевающий «мир в обмен на территории».

На фоне возникших в Киеве споров по поводу дальнейших перспектив боевых действий в западных СМИ началась мощная кампания, фактически подтверждающая выводы Валерия Залужного, а не Владимира Зеленского. Например, обозреватель газеты The Washington Post Джейсон Уиллик в авторской колонке отметил, что положение Украины с ноября 2022 года, когда экс-председатель Комитета начальников штабов армии США Марк Милли советовал обратить внимание на окно возможностей для переговоров, ухудшилось. По его мнению, тот факт, что за последний год ВСУ не удалось добиться успехов в контрнаступлении, может вынудить Вашингтон пересмотреть курс по поддержке Украины, который пока, по крайней мере на словах, совпадает с линией Владимира Зеленского. Господин Уиллик уверен, что США необходимо изменить стратегию и поставить более реалистичные цели, чем выход Украины на границы 1991 года военным путем.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщил, что представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией. В частности, анонимные собеседники отметили, что в разговорах затрагивался вопрос, от чего Киев мог бы отказаться, чтобы достичь мирного соглашения с РФ. Источники пояснили, что дискуссии вызваны опасениями, что конфликт зашел в тупик, а способность союзников и дальше на прежнем уровне поддерживать Украину вызывает сомнения. Кроме того, западным партнерам показалось, что силы у Украины «заканчиваются», а у России они «кажутся бесконечными». В материале, правда, отмечалось, что администрация президента Джо Байдена в то же время не видит готовности к переговорам со стороны Москвы. На эту информацию Владимир Зеленский отреагировал однозначно. По его словам, никто из союзников не давит на Киев, а сценарий переговоров с РФ не рассматривается вовсе.

Подобные рассуждения появлялись в западных СМИ и ранее, однако после статьи Валерия Залужного дискуссии усилились.

Судя по всему, на необходимости подтвердить легитимность президента Украины настаивает в первую очередь Запад, которому важно от чего-то отталкиваться, принимая дальнейшие решения — будь то поставки вооружений или попытки усадить Киев за стол переговоров.

И в этой ситуации выборы президента Украины-2024, если они состоятся, видимо, превратятся в референдум о путях разрешения кризиса. Во всяком случае, впервые за полтора года полномасштабного конфликта в стране публично заговорили об альтернативном подходе к ситуации.

Алексей Забродин