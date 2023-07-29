Путин заявил африканской миссии о готовности искать пути урегулирования на Украине

Президент РФ Владимир Путин вновь заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Он сказал об этом на встрече с африканской миссией по урегулированию конфликта в Санкт-Петербурге. Российский президент заявил, что обвиняющие РФ в нарушении положений Устава ООН страны Запада «плевать хотели» на этот документ и отметил, что для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом.

Господин Путин на встрече отметил, что украинские власти законодательно запретили переговоры с Россией. «Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога»,— сказал господин Путин. Напомним, Украина после присоединения Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей запретила вести переговоры с РФ, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Российский президент вновь рассказал, что Украина остановила переговоры с Москвой после отвода российских войск из-под Киева, о чем Москву просили, чтобы «создать условия для заключения окончательного договора». По мнению господина Путина, «мяч полностью» на стороне Киева.

Глава государства отметил, что Украина получила независимость при распаде СССР на основе декларации, в которой было зафиксировано, что Украина будет нейтральным государством. «И для нас это имеет принципиальное значение, зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно»,— добавил Владимир Путин.

Как считает президент РФ, Москва не нарушает положения Устава ООН, несмотря на обвинения со стороны Запада. «Никаких нарушений Устава ООН здесь нет. Наши западные партнеры подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны, и в конечном итоге ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии, без всякого решения Совета Безопасности ООН, они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане, они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что этими инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае — против России. Ничего у них не получится. Это слишком примитивно»,— заявил господин Путин.

В африканскую миссию по урегулирования конфликта на Украине входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Их мирный план предполагает деэскалацию с обеих сторон, в нем нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими. Миссия в середине июня проводила встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Подробнее о прошлой встрече с российским президентом — в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Леонид Уварчев