Шарлот стал фигурантом дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении верующих

Эпатажные действия исполнителя Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот) привели к возбуждению в отношении него двух уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. О этом в своем Telehram-канале 24 ноября сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео со страницы Эдуарда Шарлота в соцсети Фото: Скриншот видео со страницы Эдуарда Шарлота в соцсети

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено два уголовных дела — по ч.4 статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма"), а также уголовное дело по статье 148 УК РФ ("оскорбление чувств верующих"). Доброй дороги из Питера в Самару!»,— написала госпожа Мизулина.

Официальной информации о возбуждении в отношении Шарлота уголовных дел ведомство пока не давало.

Напомним, ранее прокуратура Санкт-Петербурга намеревалась проверить исполнителя Шарлота по ст. 20.3.1. КоАП о возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что певец Шарлот вернулся в Россию из Армении в ночь на 22 ноября, однако он не смог спокойно покинуть аэропорт Пулково, так как его задержали правоохранители. Прежде исполнитель совершил несколько действий, которые возмутили, в частности, главу Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину. Например, в одном из роликов в соцсетях Шарлот демонстративно сжег российский паспорт. Госпожа Мизулина обратилась в Следственный комитет России и МВД РФ с запросом проверки действий певца.

После задержания в Петербурге Шарлот извинился за свои действия. Ленинский районный суд отправил его под арест на 13 суток за мелкое хулиганство.

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