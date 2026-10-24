«Акрон» выключил лидера

В заявку динамовцев вернулись отбывшие дисквалификацию защитники Рубенс и Хуан Касерес, так что на этот раз у них не было и никаких кадровых проблем. Правда, видимо, из-за непривычно раннего начала матча, а стартовый свисток прозвучал в 12:45 по московскому времени, они долго не могли включиться в игру. И «Акрон» этим воспользовался. Уже на первых минутах Слободан Тедич нанес опасный удар низом, и голкипер москвичей Андрей Лунев не без труда парировал его. Зато арендованный у ЦСКА Артем Шуманский с помощью рикошета поразил ворота. Бил он из-за штрафной площади в левый от Лунева угол, а мяч от Даниила Фомина залетел в правый.