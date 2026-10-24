«Акрон» выключил лидера
Московское «Динамо» потерпело поражение после длительной победной серии
В 12-м туре чемпионата России по футболу московское «Динамо» неожиданно проиграло «Акрону» — 1:3. Уступая по ходу матча в Самаре 0:1, бело-голубые сравняли счет и имели хорошие шансы для того, чтобы одержать восьмую победу подряд. Но они не использовали их, а тольяттинцы забили красивый гол со штрафного и потом наказали гостей за ошибку в самой концовке. Это поражение может привести к тому, что «Динамо» утратит только что добытое лидерство в премьер-лиге.
На встречу с «Акроном» московское «Динамо» вышло в ранге единоличного лидера чемпионата, выдав рекордную в российской истории клуба серию из семи побед. С учетом Кубка страны она и вовсе составляла девять матчей, и по игре бело-голубые выглядели в последнее время настолько убедительно, что, казалось, находившиеся на 14-м месте тольяттинцы их точно не остановят. Многие эксперты отмечали, что «Динамо» под руководством Сандро Шварца демонстрировало лучший в Российской премьер-лиге футбол.
В заявку динамовцев вернулись отбывшие дисквалификацию защитники Рубенс и Хуан Касерес, так что на этот раз у них не было и никаких кадровых проблем. Правда, видимо, из-за непривычно раннего начала матча, а стартовый свисток прозвучал в 12:45 по московскому времени, они долго не могли включиться в игру. И «Акрон» этим воспользовался. Уже на первых минутах Слободан Тедич нанес опасный удар низом, и голкипер москвичей Андрей Лунев не без труда парировал его. Зато арендованный у ЦСКА Артем Шуманский с помощью рикошета поразил ворота. Бил он из-за штрафной площади в левый от Лунева угол, а мяч от Даниила Фомина залетел в правый.
Причем не сказать, что пропущенный на 17-й минуте гол как-то взбодрил «Динамо». Гости пытались прессинговать и агрессивнее действовать в атаке, но все равно выглядели не так энергично, как обычно.
Чтобы добавить команде энергии, Шварц уже на 31-й минуте выпустил правого защитника Касереса вместо Николаса Маричаля. Бело-голубые действительно усилили давление на чужую штрафную, в том числе благодаря стандартам, и все же реальных угроз до перерыва не создали. В первом тайме, пожалуй, лишь удар Ярослава Гладышева рядом со штангой представлял опасность для вратаря тольяттинцев Виталия Гудиева.
Лидеру чемпионата нужно было еще прибавлять, и Шварц даже перестроился на схему с двумя нападающими, заменив центрального полузащитника Фомина на Ивана Сергеева. Во второй половине встречи «Динамо» уже завелось по-настоящему и довольно быстро отыгралось. На 55-й минуте москвичи отвоевали мяч в середине поля, доставили его Сергееву, а тот отдал голевой пас Гладышеву, который точно пробил из-под Марата Бокоева. Вскоре у них был еще один убойный момент, который не реализовал Константин Тюкавин, замыкая прострел Касереса. Нападающий даже схватился за голову, после того как Гудиев перевел мяч на угловой. Кроме того, могли отличиться Гладышев и Сергеев.
Бело-голубые владели тотальным преимуществом, и казалось, что вот-вот додавят «Акрон». Однако хозяева заработали стандарт недалеко от динамовской штрафной, и Кристиян Бистрович идеально исполнил его. Да и Лунев где-то недооценил способности опытного хорвата, поставив легкую стенку из трех футболистов, а потом ему не помог даже отчаянный прыжок. Это произошло на 70-й минуте, и у гостей еще оставалось время на спасение. Но и Гудиев спас тольяттинцев, когда Сергеев вывел на ударную позицию Бителло.
В заключительной части матча подопечные Шварца без конца атаковали и заигрались, пропустив третий гол на 94-й минуте.
Бителло совершил роковую потерю у своей штрафной, которая привела к выходу Стефана Лончара один на один с вратарем. Лунев выручил, но Максим Болдырев на подборе опередил Касереса и добил мяч в сетку. Тут же арбитр Игорь Капленков дал финальный свисток и зафиксировал сенсационную победу «Акрона» — 3:1.
«Динамо» с 25 очками пока по-прежнему занимает первое место, однако весьма вероятно, что лишится лидерства по ходу 12-го тура. Тот же «Зенит», принимающий дома махачкалинское «Динамо», вряд ли упустит возможность возглавить турнирную таблицу.