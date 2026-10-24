Обломки БПЛА нашли на юго-востоке Латвии
Сотрудники правоохранительных органов Латвии обнаружили обломки беспилотника в Лиепнинской волости Алуксненского края, граничащей с Псковской областью. Об этом сообщил латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава.
Обломки лежали в лесу. Когда и как они туда попали, пока неясно. По предварительной информации, они отвалились от беспилотника, который упал несколько дней назад. Минобороны республики утверждает, что найденный объект был запущен на территории другой страны.
Национальные вооруженные силы Латвии 18 октября получили сообщение о звуке, похожем на взрыв, в Алуксненском крае. Военные проанализировали системы наблюдения за воздухом и узнали, что примерно в то же время над регионом пролетал неустановленный объект. Идентифицировать его и найти место падения пока не удалось.