Хоценко: силы ПВО отражают налет БПЛА на Омскую область
Омская область столкнулась с очередной воздушной угрозой. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленную на регион. По его словам, все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, а жителей просят сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Первое предупреждение было сделано в 15:51, когда губернатор сообщил о фиксации беспилотной опасности. В течение дня размер угрозы стал яснее: выяснилось, что атака осуществляется силами ВСУ. Из-за этого был введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов — омский аэропорт прекратил работу для обеспечения безопасности полетов, а пассажирам рекомендовали следить за обновлениями статуса рейсов на сайте и в справочной службе.
Жителям области рекомендовали придерживаться строгих мер безопасности: при сигнале тревоги закрывать окна, оставаться в помещениях с капитальными стенами, при нахождении на улице — как можно быстрее зайти в ближайшие здания, а водителям — остановить транспорт и покинуть его.