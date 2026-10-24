Хоценко: силы ПВО отражают налет БПЛА на Омскую область

Первое предупреждение было сделано в 15:51, когда губернатор сообщил о фиксации беспилотной опасности. В течение дня размер угрозы стал яснее: выяснилось, что атака осуществляется силами ВСУ. Из-за этого был введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов — омский аэропорт прекратил работу для обеспечения безопасности полетов, а пассажирам рекомендовали следить за обновлениями статуса рейсов на сайте и в справочной службе.