Прокуратура проверит исполнителя Шарлота по статье о возбуждении ненависти

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит публикации исполнителя Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот) в соцсетях по административной статье 20.3.1. КоАП о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкции по данной статье предусматривают штраф до 20 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что певец Шарлот вернулся в Россию из Армении в ночь на 22 ноября, однако он не смог спокойно покинуть аэропорт Пулково, так как его задержали правоохранители. Прежде исполнитель совершил несколько действий, которые возмутили, в частности, главу Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину. Например, в одном из роликов в соцсетях Шарлот демонстративно сжег российский паспорт. Госпожа Мизулина обратилась в Следственный комитет России и МВД РФ с запросом проверки действий певца.

После задержания в Петербурге Шарлот извинился за свои действия. Ленинский районный суд отправил его под арест на 13 суток за мелкое хулиганство.

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