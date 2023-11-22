Исполнителя Шарлота арестовали в Петербурге на 13 суток за мелкое хулиганство

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) за совершения правонарушения по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Однако арест избран музыканту не по тем статьям, о которые ранее сообщали СМИ. В пресс-службе указали, что в отношении Шарлота не поступало иных материалов.

По версии суда, в районе 2:20 22 ноября певец был находился по адресу набережная Обводного канала, дом 205. Корреспонденты «Ъ-СПб» выяснили, что там находится отделение полиции. Молодой человек использовал в своей речи нецензурную лексику, кричал и приставал к людям, игнорируя замечания в свою сторону.

«Шарлот вину признал. Суд назначил административный арест сроком на 13 суток»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Исполнитель вернулся в Россию из Армении в ночь на 22 ноября, однако он не смог спокойно покинуть аэропорт Пулково, так как его задержали правоохранители. Прежде Шарлот совершил несколько действий, которые удивили россиян, в частности, главу Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулину. Она обратилась в Следственный комитет России и МВД РФ с запросом проверки действий певца. Причиной стало, в частности, видео с сжиганием российского паспорта. В отношении артиста составили протокол по трем статьям КоАП РФ, об умышленной порче имущества, мелкому хулиганству и дискредитации армии России.

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