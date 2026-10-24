Между тем господин Мерц обвинил Россию в попытках ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии. Эти заявления были сделаны без предоставления конкретных доказательств. Кроме того, канцлер указал на растущую угрозу со стороны внутренних экстремистов, поставив их в один ряд с внешними врагами. Фридрих Мерц отметил, что блок ХДС/ХСС, которым он руководит, борется за свободу и безопасность страны.