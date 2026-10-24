Мерц признал наличие проблем в экономике ФРГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц признал существование серьёзных экономических проблем в стране и призвал к немедленному проведению реформ. Он выступил с этим заявлением на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.
«Эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, они нужны нам сейчас»,— подчеркнул господин Мерц. По его словам, значительная часть граждан Германии страдает из-за роста цен, а система социальной защиты сталкивается с серьезными трудностями.
В числе первоочередных мер по выводу экономики из кризиса Мерц назвал обеспечение бизнеса энергетическими ресурсами по конкурентоспособным ценам, ускорение административных процедур и снижение избыточной бюрократии. Он также отметил важность сохранения индустриального потенциала Германии.
Между тем господин Мерц обвинил Россию в попытках ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии. Эти заявления были сделаны без предоставления конкретных доказательств. Кроме того, канцлер указал на растущую угрозу со стороны внутренних экстремистов, поставив их в один ряд с внешними врагами. Фридрих Мерц отметил, что блок ХДС/ХСС, которым он руководит, борется за свободу и безопасность страны.