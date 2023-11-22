После задержания в Пулково певец Шарлот попросил прощения за свои поступки

Молодой исполнитель Шарлот (настоящее имя — Эдуард Шарлот) принес извинения за совершенные поступки. Видео с его комментариями по произошедшему разместила в личном Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео со страницы Эдуарда Шарлота в соцсети Фото: Скриншот видео со страницы Эдуарда Шарлота в соцсети

Судя по ролику, артиста допрашивал сотрудник полиции. На вопрос о причине задержания Шарлот заявил, что произошла «осечка в понимании происходящего». Молодой человек подтвердил, что ранее сжег паспорт Российской Федерации. При просьбе уточнить, почему Шарлот пошел на это, артист заявил, что «был ошибочно помешан ложной информацией». В конце певец попросил прощения и сообщил, что больше так делать не будет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Шарлота привлекут к ответственности по трем статьям КоАП РФ. Госпожа Мизулина поблагодарила правоохранителей за реагирование при возвращении молодого человека в Россию.

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