Сжегшего российский паспорт музыканта задержали после прилета в Пулково

Полиция задержала в аэропорту Пулково певца Эдуарда Шарлота (известный под творческим псевдонимом Шарлот), который ранее демонстративно сжег российский паспорт, сообщил корреспондент телеканала 78.

Музыканта, который прилетел из Еревана в ночь на 22 ноября, встретили в аэропорту полицейские и заключили в наручники. Его увели в служебное помещение для проверки.

Ранее певец, известный эпатажными поступками, сообщил в своих соцсетях о возвращении в России. Он рассказал поклонникам, что записал «хороший альбом на русском языке» и собирается его презентовать. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и МВД России с просьбой дать правовую оценку действиям музыканта, который ранее сжег российский паспорт. В видеороликах, которые музыкант выпускал, живя в Ереване, он также оскорблял вооруженные силы РФ и верующих, заявила госпожа Мизулина.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте