«Не заслужили мы»

Право на досрочную пенсию для одного из родителей ребенка-инвалида (для матерей в 50 лет, для отцов — в 55), устанавливает закон «О страховых пенсиях». В каком возрасте была установлена инвалидность ребенку и на какой срок, была ли она потом отменена — неважно. Зато важно, что ребенок должен прожить восемь и более лет. При этом женщине необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, мужчине — не менее 20 (периоды ухода за ребенком-инвалидом засчитываются в стаж). Также нужен индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30.

Пенсионные льготы предусмотрены также для усыновителей и опекунов болеющих детей. Но и для них есть ограничения — оформить документы они должны до наступления восьмилетия подопечных.