Задержанного певца Шарлота привлекут к ответственности по трем статьям КоАП РФ

Певца Шарлота в возрасте 25 лет, задержанного в аэропорту Пулково по возвращении в Россию, привлекут к административной ответственности по трем статьям, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее информации, на Эдуарда Шарлота (полное имя артиста) заведут дело по статьям об умышленной порче имущества, мелкому хулиганству и дискредитации Вооруженных сил РФ. Запрос о реагировании на высказывания певца и его акт демонстративного сжигания российского паспорта был направлен правоохранителям самой госпожой Мизулиной. Она поблагодарила полицейских за задержание Шарлота в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что музыкант вернулся в Россию, прилетев на самолете из Еревана в ночь с 21 на 22 ноября.

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