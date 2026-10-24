Spiegel: Volkswagen готовится сократить еще 12 тыс. сотрудников

Автопроизводитель хочет, чтобы все увольнения прошли в социально приемлемой форме. Для этого сокращать штат, среди прочего, будут через так называемые «трансферные компании» — переходя в такую структуру, работник получает помощь в поиске нового места трудоустройства, например, через программы повышения квалификации. Часть расходов по оплате труда таких работников может взять на себя Федеральное агентство по труду.