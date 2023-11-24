Власти продают контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» за 68 млн рублей

Правительство Белгородской области выставило на торги 50,99% или 2 935 акций местного АО «Медтехника» за 68 млн руб. Это следует из документации торгов. Шаг аукциона составляет 680 тыс. руб. Размер задатка для участия — 6,8 млн руб. Сегодня последний день подачи заявок, итоги планируется подвести 4 декабря.

Номинальная стоимость акций составляет 2 935 руб. (по 1 руб. за шт.). В 68 млн руб. их оценила член саморегулируемой организации оценщиков «Союз» Таисия Масленникова. Ранее имущество не выставлялось на торги. Всего у «Медтехники» 5 756 акций.

О планах облправительства по продаже контрольного пакета акций «Медтехники» стало известно в августе.

По данным Kartoteka.ru, поставщик медицинского оборудования АО «Медтехника» зарегистрирован в Белгородской области в марте 1993 года. Уставный капитал — 5,8 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 76,4 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Гендиректор — Виктор Гавриленко. Двум неназванным гражданам России принадлежит 49% акций компании. Ранее в числе акционеров числились экс-гендиректор Илья Коптяев, а также Дарья Коптяева и Наталья Пчелинцева.

«Медтехника» получила известность в 2018 году, когда региональное управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор компании с ООО «Техномедсервис» и «Статус медикал». В УФАС «Ъ-Черноземье» поясняли, что действия АО могли причинить ущерб в 1 млн руб. Ведомство возбудило антимонопольное дело в октябре 2018 года после публикации расследования о «Медтехнике» белгородского штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены, сам Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов). В декабре от должности был отстранен гендиректор и миноритарий АО Илья Коптяев. Его попытки оспорить увольнение окончились неудачей. В октябре 2019-го стало известно, что белгородская полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

О том, почему власти добились смещения господина Коптяева с должности, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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