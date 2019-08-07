Илья Коптяев не смог оспорить увольнение из белгородской «Медтехники»

Миноритарный акционер белгородского АО «Медтехника» (занимается поставкой медоборудования, на 51% принадлежит областному департаменту имущественных и земельных отношений) Илья Коптяев не смог оспорить смещение с должности гендиректора компании, следует из судебной документации. Напомним, в декабре 2018 года департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородчины назначил на этот пост бывшего руководителя комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктора Гавриленко. Этому предшествовал ряд сообщений в местных СМИ об интересе к «Медтехнике» силовиков, а также антимонопольное дело о картельном сговоре. После смещения Илья Коптяев, его родственники и знакомые подали на компанию девять исков в арбитражный суд Белгородской области, намереваясь таким образом оспорить решение внеочередного общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий гендиректора. Как следует из судебной документации, истцы считают, что не были заблаговременно надлежащим образом извещены о собрании и лишены «права представить предложения по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа общества». В удовлетворении восьми исков суд отказал, в том числе из-за отказа части истцов от своих заявлений, а один оставил без рассмотрения. «В собрании приняли участие 94,4% голосов от общего числа, "за" проголосовало 2 941 голосов (54,10 %), "против" – 2 495 голосов (45,9 %), воздержавшихся – 0 голосов, бюллетеней, признанных недействительными – 0, число голосов, не принявших участие в голосовании – 0»,– следует из судебной документации. Часть решений Илья Коптяев оспорил, однако апелляция оставила жалобы без удовлетворения.

Подробнее о корпоративном конфликте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Илья Коптяев не удержал "Медтехнику"».

Александр Прытков