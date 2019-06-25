Картельный сговор белгородской «Медтехники» с конкурентами может привести к уголовному делу

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Белгородской области признало АО «Медтехника» (занимается поставкой медоборудования, на 51% принадлежит областному департаменту имущественных и земельных отношений), ООО «Техномедсервис» и «Статус медикал» виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в самом ведомстве. Там пояснили, что компании нарушили п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции», не допускающий сговор, приводящий к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

В региональном УФАС также рассказали, что обычно это считается административным правонарушением, однако в случае с «Медтехникой» материалы дела будут переданы в региональное управление МВД для расследования нарушения конкуренции (ч. 1 ст. 178 УК РФ, до трех лет лишения свободы). «Предварительно ущерб от действий компаний оценивается в 1 млн руб.»,— пояснили в управлении.

Напомним, ведомство возбудило антимонопольное дело в октябре 2018 года после публикации расследования о «Медтехнике» белгородского штаба оппозиционера Алексея Навального. Немногим позже от должности был отстранен гендиректор и миноритарий АО Илья Коптяев. Сейчас он пытается оспорить это решение в арбитраже. Большинство исков остались без удовлетворения.

Подробнее о претензиях антимонопольного ведомства читайте в материале “Ъ-Черноземье” «УФАС разбирает "Медтехнику"».

Александр Прытков