Хинштейн: 267 беспилотников сбили за сутки в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в «Максе», что за сутки с 9:00 7 ноября до 9:00 8 ноября над регионом было сбито 267 беспилотников ВСУ.
По данным главы региона, за этот период ВСУ 25 раз применили артиллерию по отселенным районам области. Кроме того, в 14 случаях с беспилотников были сброшены взрывные устройства.
В результате обстрелов в деревне Луневка Обоянского района незначительно повреждены два дома и газовая труба. Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет. Восстановительные работы планируют начать в ближайшее время.