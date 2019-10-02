Белгородская полиция не стала возбуждать дело о картельном сговоре медтехнических компаний

Следственное управление УМВД по Белгородской области не стало возбуждать уголовное дело по результатам проверки материалов регионального УФАС в отношении поставщика медицинского оборудования «Медтехника». Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе ведомства. Полиция не усмотрела «в деянии состава преступления».

Принадлежащее на 51% областному департаменту имущественных и земельных отношений АО «Медтехника» было уличено антимонопольщиками в картельном сговоре с ООО «Техномедсервис» и «Статус медикал». В УФАС “Ъ-Черноземье” поясняли, что действия компании могли превысить ущерб в 1 млн руб. Ведомство возбудило антимонопольное дело в октябре 2018 года после публикации расследования о «Медтехнике» белгородского штаба оппозиционера Алексея Навального. В декабре от должности был отстранен гендиректор и миноритарий АО Илья Коптяев. Его попытки оспорить увольнение окончились неудачей.

Подробнее о претензиях антимонопольного ведомства к компании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «УФАС разбирает "Медтехнику"».

Александр Прытков