Белгородская область хочет продать контрольный пакет акций АО «Медтехника»

Правительство Белгородской области включило в прогнозный план приватизации на 2023-2025 годы 50,99% акций местного АО «Медтехника». Согласно соответствующему постановлению, это 2 935 акций, держателем которых является министерство имущественных и земельных отношений региона.

По данным Kartoteka.ru, поставщик медицинского оборудования АО «Медтехника» зарегистрирован в Белгородской области в марте 1993 года. Уставный капитал — 5,8 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 76,4 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Гендиректор — Виктор Гавриленко. Двум неназванным гражданам России принадлежит 49% акций компании. Ранее в числе акционеров числились экс-гендиректор Илья Коптяев, а также Дарья Коптяева и Наталья Пчелинцева. Компания получила известность в 2018 года, когда региональное управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор компании с ООО «Техномедсервис» и «Статус медикал».

Также в прогнозный план приватизации региона включены ГУП «Архитектурно-планировочное бюро», ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», земельный участок и несколько нежилых помещений.

О том, почему власти добились смещения с должности гендиректора и миноритария АО «Медтехника» Ильи Коптяева, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова