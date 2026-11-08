Малкин вошел в топ20 лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пробился в двадатку лучших бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Это произошло после гостевого матча против «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой «Питтсбурга» со счетом 5:2.
В этой встрече 40-летний нападающий отдал три результативные передачи, доведя свой итоговый счет до 1421 очка (539 голов и 882 передачи) в 1284 играх регулярного сезона.
Малкин выступает за «Питтсбург» с момента дебюта в НХЛ: клуб выбрал его под вторым номером на драфте 2004 года. В составе команды нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли и дважды получал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. За сборную России он становился чемпионом мира два раза, а также завоевал две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.