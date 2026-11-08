Малкин вошел в топ20 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Малкин выступает за «Питтсбург» с момента дебюта в НХЛ: клуб выбрал его под вторым номером на драфте 2004 года. В составе команды нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли и дважды получал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. За сборную России он становился чемпионом мира два раза, а также завоевал две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.