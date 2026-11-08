Свыше 140 БПЛА сбили над регионами России за ночь
Силы ПВО сбили 142 беспилотника ВСУ над российскими регионами в ночь на 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Обломки сбитого беспилотника упали на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе Ростовской области. Повреждения получили дорожное полотно моста через реку Миус, а также два гусеничных крана. Никто не пострадал. Власти других регионов об ущербе при налете БПЛА не сообщали.