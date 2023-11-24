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Коммерсантъ FM
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В Дагестане осужден контрактник, самовольно оставивший часть в зоне СВО

Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима жителя Дагестана Шамиля Рамазанова, который самовольно оставил место службы в зоне СВО. Как следует из материалов дела, 17 февраля 2023 года военнослужащий покинул место временной дислокации части на территории Запорожской области «с целью временно уклониться от службы» и отдохнуть от нее.

После того, как Рамазанов пробыл дома несколько месяцев, он добровольно явился 7 сентября в 315-й военный следственный отдел Следственного комитета РФ, дислоцированный в Махачкале. Для вынесения приговора судье Антону Белкину понадобилось одно заседание. Шамиль Рамазанов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части», наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет). Военнослужащий был взят под стражу и препровожден в СИЗО, где будет содержаться до вступления приговора в законную силу.

Юлия Рыбина, Махачкала

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