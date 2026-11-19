UniCredit договорился с властями Германии о покупке Commerzbank
Итальянский банк UniCredit и правительство Германии пришли к соглашению по поводу поглощения немецкого Commerzbank. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов Германии. Соглашение также предусматривает возможность создания финансового института с активами на €1,3 трлн, работающего на двух крупных рынках ЕС.
Reuters пишет, что UniCredit согласился на условия германских властей. В соответствии с ними Commerzbank после сделки останется публичной компанией, а штаб-квартира по-прежнему будет находиться во Франкфурте. Власти Германии, которым принадлежит 13,3% акций Commerzbank, отказались от своего изначального требования назначать двух членов наблюдательного совета банка. UniCredit согласился с условием, что несколько членов совета должны быть гражданами ФРГ.
UniCredit пытается купить Commerzbank уже около двух лет. В 2024 году UniCredit начал скупать акции немецкого банка на открытом рынке, доведя свою долю до 28%. В Германии опасались, что итальянцы хотят осуществить «враждебное поглощение» одного из крупнейших банков страны. Руководство Commerzbank неоднократно отвергало предложения UniCredit о покупке.
В апреле UniCredit предложил за Commerzbank €35 млрд, но получил отказ. После этого итальянский банк увеличил предложение до €37 млрд, однако ему снова отказали. UniCredit продолжил скупать акции Commerzbank на открытом рынке, доведя свою долю до 50%.