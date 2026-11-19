Reuters пишет, что UniCredit согласился на условия германских властей. В соответствии с ними Commerzbank после сделки останется публичной компанией, а штаб-квартира по-прежнему будет находиться во Франкфурте. Власти Германии, которым принадлежит 13,3% акций Commerzbank, отказались от своего изначального требования назначать двух членов наблюдательного совета банка. UniCredit согласился с условием, что несколько членов совета должны быть гражданами ФРГ.