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Коммерсантъ FM
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МВД объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина

Правозащитник и бывший директор фонда «Ночлежка» Григорий Свердлин (признан иностранным агентом в России) объявлен в федеральный розыск, следует из базы данных МВД. Указывается, что его разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

В разговоре с «Медиазоной» (признана иностранным агентом), Григорий Свердлин рассказал, что ничего не знает о возбуждении в его отношении уголовного дела.

17 ноября Минюст внес Григория Свердлина в реестр иностранных агентов. В ведомстве утверждают, что правозащитник «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», высказывался против военной операции на Украине и «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых российской властью. В настоящее время господин Свердлин проживает за пределами России.

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