По состоянию на конец июня компания располагала $112,4 млрд свободных денежных средств. В проспекте также указано, что с момента своего основания в январе 2021 года Anthropic ежегодно несла чистые убытки, в том числе в размере $1,5 млрд, $8,3 млрд и $42 млрд за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, а также $80,7 млрд за первые шесть месяцев текущего года. Убытки включают изменение стоимости конвертируемых долговых обязательств и обязательств по производным финансовым инструментам на сумму $1 млрд, $5,4 млрд и $34,3 млрд за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, а также $72,4 млрд за первые шесть месяцев 2026 года.