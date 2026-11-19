Ум стоимостью $1,5 трлн
ИИ-разработчик Anthropic провел крупнейшее в мире IPO
Американская компания Anthropic в ходе IPO получила за свои акции $107 млрд, что сделало это размещение крупнейшим в мировой истории. Предыдущий рекорд установила компания Илона Маска SpaceX, которая привлекла в июне $85,7 млрд. Общая оценка компании Anthropic составила $1,5 трлн. Вторичные торги акциями начнутся вечером 19 ноября на бирже NASDAQ.
Американский ИИ-разработчик Anthropic, известный благодаря своей модели Claude, в рамках первичного размещения акций (IPO) продал инвесторам 980 млн акций по $83 за штуку. Размещение прошло во верхней границе ценового коридора благодаря высокому спросу. За свои акции компания привлекла $81,3 млрд. По данным Financial Times, с учетом дополнительной подписки на акции общая сумма привлеченных средств достигла $107 млрд. Это делает IPO Anthropic крупнейшим в мировой истории. Предыдущий рекорд установлен компанией Илона Маска SpaceX: в июне она получила за свои акции с учетом дополнительной подписки $85,7 млрд. Общая предварительная оценка всей компании Anthropic составила $1,5 трлн, что ниже, чем $1,77 трлн у SpaceX. Ранее звучали прогнозы, что Anthropic могут оценить в $2 трлн.
В октябре Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США уведомление (проспект) о скором размещении акций. В нем компания сообщила, что в первом полугодии ее выручка составила $16,3 млрд — это в 14 раз больше, чем годом ранее. Такой рост был обеспечен главным образом за счет использования ее ИИ-продуктов, включая Claude, коммерческими предприятиями.
Anthropic уделила Claude особое внимание в своем проспекте. «Мы считаем, что именно этот продукт лучше всего определил, как выглядит автономная работа современного искусственного интеллекта. Появление Claude Code изменило представление рынка о том, на что способна система ИИ в процессе взаимодействия с разработчиками ПО: модель не просто предлагает следующую строку кода, а берет на себя планирование, написание, тестирование и отладку. В результате создается код, готовый к использованию в реальных проектах».
По состоянию на конец июня компания располагала $112,4 млрд свободных денежных средств. В проспекте также указано, что с момента своего основания в январе 2021 года Anthropic ежегодно несла чистые убытки, в том числе в размере $1,5 млрд, $8,3 млрд и $42 млрд за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, а также $80,7 млрд за первые шесть месяцев текущего года. Убытки включают изменение стоимости конвертируемых долговых обязательств и обязательств по производным финансовым инструментам на сумму $1 млрд, $5,4 млрд и $34,3 млрд за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, а также $72,4 млрд за первые шесть месяцев 2026 года.
Торги акциями Anthropic под символом ANT начнутся вечером по московскому времени на бирже NASDAQ.