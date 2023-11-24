В Бурятии осужден мобилизованный, который инсценировал смерть, чтобы не возвращаться на СВО

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя Зоригто Арабжаева, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ («Дезертирство»). Как отмечается в приговоре, копия которого опубликована на сайте суда, мобилизованный Арабжаев с целью уклонения от воинской службы подделал справку о собственной смерти.

«Арабжаев З. В., в период мобилизации, по окончании предоставленного ему отпуска не явился 13 марта 2023 года на службу в воинскую часть. На суде он показал, что из-за негативного эмоционального состояния супруги решил не возвращаться. Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти, которое в апреле было представлено сотрудникам военной полиции его сыном»,— говорится в постановлении.

В дальнейшем было установлено, что данный документ являлся поддельным. 4 мая Зоригто Арабжаев был задержан сотрудниками военной полиции по месту жительства родных. Решением суда мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый признал свою вину. Приговор, вынесенный 2 ноября, вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск