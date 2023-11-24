Песков назвал чушью публикацию о планах строительства тоннеля в Крым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикация газеты The Washington Post о планах России построить подводный тоннель под Керченским проливом — чушь, которую не стоит комментировать. WP со ссылкой на данные украинских спецслужб сообщала, что российские бизнесмены обсуждали строительство с китайскими коллегами.
Дмитрий Песков
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать»,— сказал господин Песков, его слова передает «РИА Новости».
Тоннель, писала WP, должен соединить Краснодарский край с Крымом и, как предполагается, будет защищен от атак со стороны Украины. По данным украинских спецслужб, в переговорах, состоявшихся в конце октября, участвовала в том числе государственная инфраструктурная строительная компания Китая CRCC.
Руководителем консорциума, который предположительно может участвовать в проекте, назначен некий бизнесмен Владимир Калюжный, утверждается в материале. Издание The Bell (признано иностранным агентом) предполагает, что речь может идти о гендиректоре севастопольского ОАО «Уранис-радиосистемы». В ответ на запрос WP бизнесмен опроверг информацию о переговорах по строительству тоннеля.
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