Кушнер и Уиткофф обсудят с Зеленским «ключевые элементы мира» на Украине
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Берлин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран из «коалиции желающих». Они обсудят «выработку единой позиции по ключевым элементам прочного мира» на Украине, сообщил господин Кушнер.
Как уточнил Джаред Кушнер, на встрече также рассмотрят, какой вклад «коалиция желающих» может внести в создание системы безопасности в послевоенный период. Речь пойдет в том числе о предоставлении Украине «надежных гарантий», а также о формировании условий для «укрепления стабильности в Европе и снижения риска возникновения конфликтов» в будущем.
«Наши приоритеты в этой поездке — дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой..., а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров»,— написал Джаред Кушнер в соцсети X.
10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры России, США и Украины. По заявлениям российской стороны, все участники оценили их положительно. 16 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер созвонились с помощником президента России Юрием Ушаковым. Стороны обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.