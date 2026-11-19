Как уточнил Джаред Кушнер, на встрече также рассмотрят, какой вклад «коалиция желающих» может внести в создание системы безопасности в послевоенный период. Речь пойдет в том числе о предоставлении Украине «надежных гарантий», а также о формировании условий для «укрепления стабильности в Европе и снижения риска возникновения конфликтов» в будущем.